„Zeitungstreff“: Was hält die Jugend vom Ukraine-Krieg?

Es wird viel über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Reaktion der Jugend. Wir, die Jugend, wollen unser eigenes Statement dazu abgeben. „Wir“, so schreibt Lina Ringler aus der 8a, haben in den Klassen des Ernst-Abbe-Gymnasiums einige Schüler russischer und ukrainischer Herkunft. Man sollte nicht gegen sie hetzen, da es Schüler sind und sie wie viele andere Russen und Ukrainer nichts dafür können.

Wir sind der Meinung, dass der Krieg ein wichtiges Thema ist, aber wir können nicht befürworten, dass aus einer Tragödie ein Trend gemacht wird. Denn während der ersten Tage des Kriegs hörten wir überall „Krieg hier, Krieg da“. Wir sehen nicht ein, dass so viele Menschen so tun, als würde es sie interessieren, wenn es offensichtlich nicht so ist.

Wir finden es gut, dass manche Menschen diesen Krieg nicht einfach so darstellen und einfach das tun, was sie am besten können. So ist es uns lieber, Informationen von Personen, die sich damit auskennen, zu bekommen, als von jemandem der nur „Fake News“ verbreitet. Wir sind der Meinung, der Krieg ist eine heikle Angelegenheit, und wir wollen, dass die Menschen endlich aus ihrem Idiotismus lernen und anfangen, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten.“