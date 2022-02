„Zeitungstreff“: Rollentausch von Männern und Frauen im Beruf

Dieses Jahr findet wieder der Boys-und-Girls- Day statt. Mit diesem Tag hat sich Salome Kolster, Achtklässlerin am Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasium, für den „Zeitungstreff 2022“ beschäftigt.

Beim Boys-und-Girls-Day können Mädchen und Jungen am Donnerstag, 28. April, in die praktische Arbeit vieler Berufe schnuppern. Sie sollen sehen, dass angebliche Männer- und Frauenberufe von jedem ausgeführt werden können.

Bei Berufen gibt es keinen Beruf, für den Frauen oder Männer besonders gut geeignet wären. Daher werden am Boys-Day für Jungs die Berufe Erzieher, Grundschullehrer oder Pflegefachmann angeboten. Mädchen können am Girls-Day in technische oder auch handwerkliche Beruf schnuppern. Viele Jungs meinen, der Beruf Erzieherin oder des Erziehers wäre nur etwas für Frauen. So ist es bei Mädchen das Technische, von dem sie meinen, es sei ein Männerberuf.