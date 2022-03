„Zeitungstreff“: Jugend von heute – schlecht wie ihr Ruf?

Die Jugend von heute – ist sie so schlecht wie ihr Ruf? Eine Achtklässlerin des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums, hat sich für unser Projekt „Zeitungstreff 2022“ den Frust von der Seele geschrieben. Ihren Namen will sie nicht veröffentlicht sehen.

„Wir stehen zu früh auf und gehen zu spät ins Bett, und doch realisieren viele nicht, dass Schule zu früh beginnt. Ältere meinen, wir seien faul, faul und dumm, dabei beachtet niemand, dass einige von uns bis in die Nacht an Schulprojekten/Hausaufgaben arbeiten und dann um 3 Uhr morgens unter Tränen endlich Schlaf finden.

Ich rede nicht von allen, nur von einigen, manche hatten Glück, die meisten Pech. Man meint, unsere Generation sei ,verdorben‘, aber seid ihr Eltern nicht die, die uns so erzogen haben? Dann gibt es auch noch andere Punkte: Beispiel Diskriminierung – ob rassistisch, sexistisch oder homophob: Es hinterlässt Spuren, manche werden verschont, doch jene haben dann meist andere Probleme. Die Politik sagt immer so viel zum Thema Hilfe gegen Trans-Feindlichkeit, doch umgesetzt wurde bisher noch nichts.

Wir geben uns Mühe, wollen etwas ändern und dann heißt es: ,Damals, als ich noch jung war, haben wir uns um wichtigere Dinge gekümmert! Wir kamen nicht mal auf die Idee von solchem Schwachsinn’ (Zitat von der Großmutter eines Freundes).

Wir haben akzeptiert, dass ältere Menschen aus einer anderen Zeit kommen. Sie hatten Zeit, sich an die Veränderungen der Welt anzupassen, doch sie entschieden sich dagegen, und dann nennt man uns verdorben? Wir sind die Jugend von heute, und entgegen mancher Behauptungen sind manche von uns interessiert an dem, was die Politiker mit unserer Zukunft machen. Es gibt doch so viele Studien und Beweise die das zeigen.

Ein Beispiel: Dass das Schulsystem nicht mehr aktuell ist. Ja, früher war es gut und brachte das heraus was wir brauchten, doch es ist nicht mehr früher. Heute brauchen wir kreative, freier denkende Köpfe, und keine unterdrückten Arbeiter, die Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil es falsch sein könnte.

Wir sind im Heute: Egal, wie sehr ihr versucht es zu ändern. Es ist nicht eure Zukunft, liebe Großeltern und auch Eltern. Wir werden euren Müll wegräumen müssen. Egal, was ihr tut. Also: Wieso nicht einfach annehmen, dass es nicht mehr wie früher ist und wir stattdessen in die Zukunft blicken sollten. Mit uns, der Jugend von heute.