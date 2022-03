„Zeitungstreff“: Die Hüter der vier Elemente

Mit dem Fantasiebuch „Die Hüter der vier Elemente – Die Reise nach Nimoron“ von Dagmar Winter hat sich Arnav Garg aus der 8b des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums beschäftigt.

Zum Inhalt: Eigentlich hatte Aaron sich auf einen ruhigen Sommer eingestellt. Nach dem Tod seines Vaters war er am liebsten allein. Aber ein mysteriöses Geschenk seiner Großmutter wirft plötzlich Fragen auf. Und so reist Aaron kurzerhand zu ihr nach Schottland. Dort trifft er Moe, Jules und Summer, die ebenfalls ihre Ferien auf dem Hof der Großmutter verbringen. Sie stellen schnell fest, dass sie nicht zufällig zusammen dort sind. Sie sind die neuen Hüter einer Welt, die Aaron bisher nur aus den Geschichten seines Vaters kannte und die nun auch für die vier gefährlich real zu werden scheint. Und so stürzen sie sich schon bald gemeinsam in ein Abenteuer, von dem sie nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Sie wissen aber nicht, dass sie gejagt werden.

„Die Hüter der vier Elemente“ ist am 14.Oktober 2017 erschienen und wurde von Dagmar Winter erschienen. Diese Geschichte bringt uns in eine neue Welt, die sich von unserer Welt aber nicht sehr unterscheidet. Zum Beispiel gibt es Naturkatastrophen wie in unserer Welt, wenn in Nimoron Ungleichgewicht zwischen den Elementarsteinen herrscht. Aber auch andersherum müssen die Könige in Nimoron alles tun, um das durch unsere Umweltverschmutzung entstandene Problem zu lösen und das Gleichgewicht zu halten. Noch dazu kommt Kratos, ein früherer König des Feuers der Rache an Nimoron nehmen will und die Macht an sich reißen will. Aber die Hüter wollen ihr vorherkommen und die Elementarsteine schneller finden.

Das Buch ist das erste in der Buchreihe. Das Buch ist voller Spannung und Fantasie. Es kommen viele verschiedene Tiere und auch tolle Fabelwesen, wie Zwerge, Elfen, Trolle und vieles mehr. Mein Tipp ist das Buch vor dem Schlafen gehen eine halbe Stunde zu lesen. Oder wenn es ganz spannend wird aufhören, denn dann können sie ihre eigene Kreativität den freien Lauf lassen und denken was als nächstes passieren könnte.