Zeiss steigert Umsatz und Gewinn

Die Zeiss-Gruppe ist weiter auf Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2017/18 stiegen Umsatz und Gewinn auf einen neuen Höchststand.

Der Konzern hat die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr am Dienstag in Stuttgart vorgestellt. Demnach wuchs der Umsatz um neun Prozent auf 5,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,35 Mrd. Euro). Bereinigt um Währungseffekte seien das zwölf Prozent, sagte Vorstandsvorsitzender Michael Kaschke. Beim Gewinn habe die nachteilige Währungsentwicklung vollständig kompensiert werden können, sodass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit 772 Millionen Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres (770 Mio. Euro) lag. Der Auftragseingang stieg um sieben Prozent auf sechs Milliarden Euro.

Dividende in Höhe von 54,3 Millionen Euro

„Alle Zeiss-Sparten und Regionen trugen zu diesem hervorragenden Ergebnis bei. Besonders unsere innovativen Produkte für die Halbleiterfertigung und in der Medizintechnik sorgten für eine Wachstumsdynamik, die deutlich über dem Markt liegt“, sagte Kaschke. An die Carl-Zeiss-Stiftung als Alleininhaberin der Aktienanteile des Stiftungsunternehmens wird der Hauptversammlung der Carl Zeiss AG eine Dividende in Höhe von 54,3 Millionen Euro vorgeschlagen. 1889 gegründet, ist sie eine der ältesten privaten und heute eine der größten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland.

„Die positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2017/18 bestätigt, dass wir mit unserer Unternehmensstrategie Zeiss-Agenda 2020 auf dem richtigen Kurs liegen“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Schwerpunkte dieser Agenda seien marktbeeinflussende Innovationen sowie Investitionen und die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.

Hochtechnologielösungen als Wachstumstreiber

Der Konzern sieht sich gut gerüstet für künftige Herausforderungen. Das Wirtschaftswachstum gehe zwar derzeit sowohl in den Industrie- als auch den Schwellenländern zurück und die Risiken im Welthandel stiegen mit zunehmenden Handelshemmnissen. Doch dieser Entwicklung glaubt Zeiss mit seiner Unternehmensstrategie Agenda 2020 begegnen zu können und sich weiter dynamisch zu entwickeln: „Auch wenn die Dynamik in den Sparten und Regionen angesichts der Konjunkturaussichten unterschiedlich ausfallen wird, werden wir in Summe weiter organisch bei einer stabilen Ebit-Rendite wachsen. Mit unserem konsequenten Fokus auf Innovationen, Investitionen und auf Expansion haben wir das Sechs-Milliarden-Umsatzziel fest im Visier“, so die Prognose von Kaschke für das Geschäftsjahr 2018/19. Wachstumstreiber würden weiterhin die Hochtechnologielösungen des Unternehmens sein, die bei allen wesentlichen Zukunftstrends eine wichtige Rolle spielten – von der Digitalisierung über Industrie 4.0 bis zu Gesundheit in der alternden Gesellschaft.