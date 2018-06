Zeiss schüttet 20 Millionen an Mitarbeiter aus

Zeiss schüttet über 20 Millionen Euro an die Mitarbeiter in Deutschland aus. Das teilte der Optikkonzern am Montag mit.

Der Konzern habe das Geschäftsjahr 2015/16 erfolgreich abgeschlossen und den Umsatz und Ertrag weiter gesteigert. Das teilte der Optikkonzern am Montag mit. Die Zeiss- Gruppe hat über 4,8 Milliarden Euro (plus acht Prozent) Umsatz erreicht und ist in allen Unternehmensbereichen gewachsen.

Insgesamt schüttet der Konzern über 20 Millionen Euro an die Mitarbeiter in Deutschland aus. Die Jahresprämie erreiche im Vergleich mit den Prämien der vorhergehenden fünf Jahre einen Höchstwert, heißt es in der Mitteilung weiter. Vollzeitbeschäftigte erhalten für das Geschäftsjahr 2015/16 eine Sonderzahlung von bis zu 1400 Euro (brutto) und Genussscheine im Wert von bis zu 360 Euro. Genussscheine sind eine besondere Form der Erfolgsbeteiligung, die Zeiss seit 2004 an die Mitarbeiter vergibt: Die nicht übertragbaren Wertpapiere werden während ihrer fünfjährigen Laufzeit jährlich verzinst und danach ausgezahlt. Die Verzinsung hängt von der Umsatzrendite des Konzerns ab. In diesem Jahr liegt sie voraussichtlich bei der maximalen Höhe von 20 Prozent, was etwa 250 Euro entspricht. Die Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmenserfolg hat bei Zeiss eine lange Tradition. Bereits Ernst Abbe, Gründer der Carl-Zeiss-Stiftung, führte im Jahr 1896 eine Mitarbeiterbeteiligung ein. Ziel war es, die Belegschaft fair am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen.