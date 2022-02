Zeiss Oberkochen spendet 25 000 Euro für Kinderstiftung Knalltüte

Die Zeiss-Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) hat bei der jährlichen Weihnachtsspendenaktion eine Rekordsumme von 25 000 Euro gesammelt. Die Spende erhält die Kinderstiftung Knalltüte, die sich in Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd gegen Kinderarmut engagiert und unter anderem Kinder aus suchtbelasteten Familien unterstützt.

Insgesamt haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SMT 10 386 Euro gespendet. Die SMT-Geschäftsführung rundete auf 25 000 Euro auf. „Wir freuen uns über so viel Engagement für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut leben sollte“, so Artur Franzke, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Zeiss-Halbleitertechnik-sparte in Oberkochen und Mitorganisator der Spendenaktion. Unser Bild zeigt bei der Spendenübergabe (von links): Anita Knauß und Markus Mengemann von der Kinderstiftung Knalltüte sowie Artur Franzke, Jens Werner und Gerhard Bösner (Zeiss). Foto: Zeiss