Zeiss: Karl Lamprecht wird neuer Vorstandsvorsitzender

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG hat in seiner Sitzung vom 24. September folgende Veränderungen im Vorstand einstimmig beschlossen: Als neuer Vorsitzender des Vorstands wurde zum 1. April 2020 das bisherige Vorstandsmitglied Karl Lamprecht (54) ernannt.

Damit wird die Top-Position im Unternehmen wiederum intern besetzt. Karl Lamprecht folgt auf Professor Michael Kaschke (62), den langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Carl Zeiss AG, der wie geplant seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag nach zehnjähriger Amtszeit nicht erneut verlängert.

Zum neuen Mitglied des Vorstands und Leiter der Zeiss Sparte Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) wurde mit Wirkung zum 1. Oktober Markus Weber (46) ernannt, der derzeit den strategischen Geschäftsbereich Research Microscopy Solutions (RMS) bei Zeiss leitet.

Der Aufsichtsrat dankte Michael Kaschke ausdrücklich für sein langes und außerordentlich erfolgreiches Wirken für die Zeiss-Gruppe. Der Wechsel an der Vorstandsspitze erfolgt nach einem erneuten Rekordjahr zu einem guten Zeitpunkt. „Unter der Führung von Michael Kaschke hat das Vorstandsteam der Zeiss-Gruppe zukunftsgerichtete Strategien entwickelt und umgesetzt, die zu überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertsteigerung von Zeiss über eine ganze Dekade geführt haben“, sagte Dieter Kurz, Aufsichtsratsvorsitzender der Carl Zeiss AG. „Das Unternehmen hat ein zukunftsgerichtetes Geschäftsportfolio und ist in exzellenter Verfassung. Es hat sich vom weltweit anerkannten Technologieführer zum aktiven Gestalter von Märkten für seine Kunden entwickelt. Dafür gilt Michael Kaschke unser besonderer Dank. Er hat Zeiss als Vorstandsvorsitzender und in seiner 20-jährigen Tätigkeit im Vorstand ganz besonders geprägt,“ so Dieter Kurz weiter.

Mit seinen personellen Entscheidungen setzt der Aufsichtsrat der Carl Zeiss AG auf Kontinuität im Vorstandsteam. Mit Karl Lamprecht ist es erneut gelungen, die Position des Vorstandsvorsitzenden aus den eigenen Reihen zu besetzen. Karl Lamprecht ist Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG und leitet seit 2017 die Sparte SMT. Er trat 2005 bei Zeiss als Leiter der strategischen Geschäftsentwicklung für den Halbleiterbereich ins Unternehmen ein. Dort übernahm er erfolgreich verschiedene Managementfunktionen. Karl Lamprecht bringt ein breites Managementspektrum mit – unter anderem in der Entwicklung von Wachstums- und Innovationsstrategien und bei der Realisierung von Technologie-Akquisitionen.

Markus Weber, der zum Leiter der Sparte SMT und zum Vorstandsmitglied der Carl Zeiss AG berufen wird, hat nach seinem Eintritt ins Unternehmen 2002 umfangreiche Erfahrungen in der ZEISS Gruppe sammeln können. Er bringt ein hervorragendes Technologieverständnis sowie langjährige Managementerfahrung mit, die er unter anderem in anspruchsvollen Turnaround-Situationen unter Beweis gestellt hat. Er ist aktuell Leiter der strategischen Business Unit für Research Microscopy Solutions. Zuvor war er in den Sparten SMT und Medical Technology sowie als Leiter Corporate Research and Technology tätig.

„Es ist ein sehr guter Zeitpunkt für die Staffelübergabe und ich freue mich über die Wertschätzung und das Vertrauen des Aufsichtsrats in das Vorstandsteam. Mit diesem Team ist es uns gelungen, über Jahre ein dynamisches und zugleich nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Auf dieser Basis können wir nun kraftvoll in die nächste Dekade erfolgreichen Wirtschaftens starten. Das ist wichtig für unsere Kunden sowie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren Standorten weltweit“, so Michael Kaschke.