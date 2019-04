Zeiss erwirbt Unternehmen mit 600 Mitarbeitern

Zeiss erwirbt GOM mit Sitz in Braunschweig. Das hat der Oberkochener Optikkonzern am Donnerstag mitgeteilt. GOM entwickelt, produziert und vertreibt nach eigenen Angaben Software, Maschinen und Anlagen für die industrielle und automatisierte 3D-Koordinatenmesstechnik.

Das 1990 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig hat weltweit rund 600 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören internationale Unternehmen aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrt sowie der Konsumgüterindustrie als auch Forschungseinrichtungen und Universitäten. Im Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro.

Nach Abschluss der Transaktion wird GOM Teil der Zeiss-Sparte Industrial Quality & Research. Die Transaktion soll vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Über die finanziellen Details haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Ziel ist nach Zeiss-Angaben, die führende technologische Position – insbesondere im Bereich optischer Digitalisierungssysteme – gemeinsam weiter auszubauen. Dabei soll die Kombination bestehender Produkte und Lösungen sowie künftige gemeinsame Neuentwicklungen die Grundlage für die Gestaltung und Erschließung neuer Märkte sein.

