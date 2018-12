Zeiss errichtet neuen Standort in Detroit

Mit einem offiziellen Spatenstich hat Zeiss mit dem Bau eines neuen modernen Standortes in der Metropolregion Detroit in Nordamerika begonnen.

Der neue Standort für die Sparte Industrial Quality and Research (IQR) wird vier bestehende Standorte im Südosten Michigans vereinen und soll Raum für weiteres Wachstum bieten. Dazu umfasst er Flächen für Kunden-Demonstrationen mit den neuesten Technologien und Systemen, für Schulungen, Kundenservices und Messdienstleistungen sowie die Herstellung und Montage von Aufnahmesystemen für zu vermessende Teile, schreibt Zeiss in einer Pressemitteilung.

Als neues Kundenzentrum in Nordamerika wird der Standort ein breites Portfolio an Geräten und Dienstleistungen für die multidimensionale Messtechnologie und die Prüfung von Teilen für eine Vielzahl von Branchen anbieten, wie der Automobilproduktion, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder auch Verteidigung. Er wird sich über 7700 Quadratmeter Fläche auf zwei Etagen erstrecken, fast 170 Mitarbeitern Platz bieten und voraussichtlich 2020 eröffnen.

„Wir investieren über 45 Millionen Dollar in der Metropolregion Detroit, um unser Engagement an diesem globalen Hotspot der Automobilbranche und im Bereich Smart Factory zu stärken und auszubauen. Dies wird sich für unsere Kunden und Partner in Nord- und Südamerika auszahlen, aber auch neue Impulse für die gesamte Sparte Industrial Quality and Research von ZEISS weltweit bringen", wird Dr. Jochen Peter, Mitglied des Vorstands der ZEISS Gruppe und Leiter der Sparte IQR und Forschung, zitiert.