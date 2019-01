Wohnungsbau in Oberkochen muss forciert werden

Als eine engagierte Fürsprecherin für ein starkes und geeintes Europa hat sich die Europaabgeordnete Inge Grässle beim Neujahrstreffen der CDU-Oberkochen in der Kolpingshütte erwiesen. „Wenn die Europäische Union auseinanderfällt, werden wir nie wieder die Kraft haben, sie zusammenzufügen“, sagte die Politikerin.

Bei 28 Mitgliedsstaaten sei es nicht immer leicht, gemeinsam weiter zu machen. Die Europäische Union sei jedoch die Basis für die Arbeit der CDU. Im Hinblick auf den anstehenden Brexit bezeichnete Grässle das Referendum in Großbritannien als einen schweren Fehler. Außerdem habe das Land immer schon gehadert mit der Europäischen Union. Jetzt komme es darauf an, die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien zu sichern, und eine Grenze zwischen Nordirland und Irland zu verhindern.

Für die anstehende Europawahl am 26. Mai wünschte sich die Politikerin eine starke Wahlbeteiligung. Im EU-Parlament mit 751 Abgeordneten seien derzeit 214 Parteien vertreten, darunter 13 aus Deutschland. Mit großer Sorge blicke sie auch auf die Entwicklung in Italien und Holland. Man müsse sich immer vor Augen halten, dass Europa ein Garant für Frieden, Wohlstand und Sicherheit sei.

Gerade in wirtschaftlicher Hinsicht seien die Freihandelsabkommen der EU unter anderem mit Japan und Südkorea von großer Bedeutung. „Donald Trump will die Europäische Union zerstören, es ist in unseren Interesse, dass wir zusammenhalten“, bekräftigte Grässle. Auch im Hinblick auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik gelte es, das Schweigen zu durchbrechen und zu einer stärkeren Zusammenarbeit zu kommen. Unser Wohlstand hänge an der EU und an der gemeinsamen Währung, dem Euro, der Europa jeden Tag erfahrbar mache. Großbritannien verliere durch den EU-Austritt jedes Jahr 70 Milliarden Pfund, betonte Grässle.

Sitze im Gemeinderat verteidigen

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Georg Brunnhuber hob ebenfalls die große Bedeutung einer starken Europäischen Union hervor. Der Brexit zeige, zu welchen Schwierigkeiten und Irritationen ein Austritt führe. Für die anstehende Europawahl wünschte er sich ein Ergebnis von 35 bis 36 Prozent für die CDU.

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Oberkochen, Martin Balle, sagte Inge Grässle die volle Unterstützung im bevorstehenden Wahlkampf zu. In seiner kommunalpolitischen Standortbestimmung forderte er, vor allem den Wohnungsbau in Oberkochen zu forcieren. Die Kapellensteige biete zwar Platz für 13 neue Wohnhäuser, doch dies sei viel zu wenig. Angesichts der rasanten Entwicklung der heimischen Wirtschaftsunternehmen brauche man Ausnahmeregelungen, die den Wohnungsbau fördern und nicht behindern.

Für die Kommunalwahlen nannte Balle als Ziel der CDU, die sieben Sitze im Oberkochener Gemeinderat zu verteidigen. Außerdem wäre ein Mandat im Kreistag sehr wünschenswert.

Im Rahmen des Neujahrstreffens wurden auch langjährige CDU-Mitglieder geehrt: für 40 Jahre Liselotte Eber, Josef Rosenberger, Rudolf Trittler; für 30 Jahre Anton Balle, Christine Dietzsch, Elisabeth Hausmann; für 25 Jahre Eberhard Balle, Christine Eber, Gottfried Glatting, Luitgard Glatting, Beate Haas, Erhard Juchems, Gebhard Schmid, Franz Seitz und Anton Weber.

Werner Fischer bereicherte mit dem Akkordeon musikalisch den Abend. Zum Abschluss wurde die württembergische Landeshymne „Preisend mit viel schönen Reden“ gesungen.