Werkzeughersteller LMT schließt Oberkochener Standort

Der Werkzeughersteller LMT Tools will nach den derzeitigen Planungen den Standort Oberkochen Ende Juni schließen. Dies hat Pressesprecherin Marieke Langner auf Anfrage der „Aalener Nachrichten“ bestätigt. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort betroffen sind, wollte das Unternehmen nicht mitteilen. Dies werde im Rahmen der Verhandlungen mit dem Betriebsrat am Standort Oberkochen vereinbart werden. Oberkochens Bürgermeister Peter Traub, der nach eigenen Angaben über die Pläne nicht offiziell informiert wurde, geht von etwa 40 Frauen und Männern aus. Er ist jedoch zuversichtlich, dass sie in anderen Unternehmen der Region neue Beschäftigungsmöglichkeiten finden werden.

Die Schließungsabsichten in Oberkochen begründet das Unternehmen damit, dass im Zuge der Neuausrichtung der LMT Tool Systems ein Kompetenzzentrum für Europa, den Mittleren Osten, Afrika (EMEA) eingerichtet wird. Damit vervollständige LMT seine weltweit einheitlichen Organisationsstrukturen mit Kompetenzzentren in allen für das Unternehmen relevanten Wachstumsmärkten. Ein Zentrum bestehe aus Expertenteams aus Forschung und Entwicklung, Produktmanagement, Anwendungstechnik und Kundensupport sowie den Administrations-Funktionen.

Neben den bereits bestehenden Zentren in China, Indien und den USA werde das für EMEA an zwei Standorten in Deutschland eingerichtet, nämlich an den beiden existierenden Produktionsstandorten in Lahr im Schwarzwald und in Schwarzenbek bei Hamburg. Langner: „In Deutschland werden wir damit von einem Drei-Standort-Modell in ein Zwei-Standort-Modell wechseln. Damit fokussieren wir uns auf unsere Technologie-Standorte, investieren in unser Expertenwissen und optimieren gleichzeitig unsere operative Effizienz.“ Bisher am Standort Oberkochen vorhandene Innendienst- und Administrationsfunktionen würden durch das Kompetenzzentrum EMEA bereitgestellt und ausgeführt.

LMT will Kompetenzen bündeln

Die Entscheidung sei so gefallen, so Langner weiter, weil die Gruppe ihren weltweit einheitlichen Infrastrukturstandard komplettiere und ihren Kunden den Zugriff biete, auf global vernetztes Wissen mit allen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Die für die jeweilige Zerspanungsaufgabe beste Lösung sei damit schneller entwickelt als in der Vergangenheit. Durch die Bündelung von Expertenfunktionen in Kompetenzzentren sei man in der Lage, noch schneller kundenindividuelle Lösungen entwickeln und abwickeln zu können.

Ob die Stadtverwaltung Oberkochen von der geplanten Schließung am ursprünglichen Stammsitz informiert worden sei, dazu wollte sich die Unternehmenssprecherin nicht äußern. Was aus der Immobilie in zentraler Lage in Oberkochen wird, dazu gab es ebenfalls keine Äußerung, sondern lediglich den Hinweis, diese befinde sich in Privatbesitz und zu Eigentumsentscheidungen könne man keine Auskunft geben.

Weder die Stadt Oberkochen noch er selbst sind von LMT oder von der Gesellschafterfamilie offiziell über die beabsichtigte Schließung informiert worden, teilt der Bürgermeister Traub auf Anfrage mit. Nachdem in den vergangenen Jahren die operative beziehungsweise strategische Führung der Firmengruppe zunehmend zur Firma Fette Compacting nach Schwarzenbek verlagert worden sei, sei die Entwicklung jedoch absehbar gewesen. Der Verlust für den Werkzeugstandort Oberkochen sei dennoch groß, auch wenn in Oberkochen vergleichsweise wenige Beschäftigte gearbeitet hätten. Denn LMT sei ein Stück Unternehmenstradition und Wirtschaftsgeschichte.

„Wichtig ist mir momentan“, heißt es in der Stellungnahme Traubs weiter, „was aus den Beschäftigten wird. Ich gehe davon aus, dass sie Angebote erhalten werden, an anderen LMT-Standorten weiterbeschäftigt zu werden. Dieses Angebot werden aber aus familiären Gründen nicht alle Beschäftigten annehmen können.“ Angesichts des immer wieder beschriebenen Fachkräftemangels, fährt der Bürgermeister fort, habe er hier eine gewisse Hoffnung und Erwartung, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von LMT andere Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region finden.

Er habe die großen Unternehmen in Oberkochen angeschrieben und gebeten, eine Beschäftigungsmöglichkeit zu prüfen. Traub: „Von einzelnen Unternehmen in Oberkochen liegen bereits erste Zusagen vor. Das freut mich, und ich bin dankbar dafür.“