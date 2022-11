Wälzholz ehrt Jubilare

Die Firma Wälzholz hat ihre Jubilare am Standort Oberkochen geehrt und Günter Skoppek nach 41 Jahren Betriebszugehörigkeit in die Rente verabschiedet.

Der Dank an die Kollegen, die seit 25 und 40 Jhren im Betrieb sind, wurde durch Reden von Geschäftsführung, Personalleitung und dem Betriebsrat unterstrichen. Waelzholz blickt trotz unsicherer Zeiten auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Dies verdanke man auch den Mitarbeitern, denn alle seien „Menschen, die eine Schlüsselrolle in unserem kleinen Werk einnehmen“, so Betriebsratsvorsitzender Karsten Pötzsch.

Für den Geschäftsführer der Produktion und IT, Henrik Junius, war es daher eine Selbstverständlichkeit, vom Hauptsitz in Hagen ins Schwabenland zu reisen, um seinen persönlichen Dank an die Geehrten zu richten. Besonders Bernd Mauß empfand die Ehrung als erfrischende Abwechslung, da er als Werksleiter in Oberkochen sonst immer „auf der anderen Seite“ stehe, um den Jubilaren zu gratulieren und nun für 25 Jahre vollen Einsatz selbst in den Genuss einer Ehrung kam.