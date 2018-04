Vorgeschmack aufs Jazzfestival

Ist es ein Nachschlag der besonderen Art auf das 26. Aalener Jazzfest oder ein appetitanregender Vorgeschmack auf Runde 27? Vermutlich beides. Die kubanische Pianistin Marialy Pacheco liefert nach dem Jazzfest einen musikalischen Nachklapp der besonderen Art, wenn sie am Samstag, 28. April, ab 20 Uhr drei gestandene musikalische Partner zu Duosessions in Oberkochens Zeiss-Forum trifft.

Was die gebürtige Kubanerin aus 88 Tasten herauszuholen vermag, das durften die Besucher des Aalener Jazzfests ja bereits bei mehreren früheren Auftritten erfahren. Es beginnt mit intimen Zweier-Sessions und mündet in die Live-Produktion einer spannenden Duo-CD.

Pacheco trifft in Oberkochen auf Hamilton de Holanda, Joo Kraus, Rhani Krija, Max Mutzke, Omar Sosa und Miguel Zenon, also auf sechs gestandene Größen aus aller Welt, jeder ein Meister seines Fachs.

Bei so viel Kompetenz und Musikalität würde in einem gemeinsamen Zusammenspiel aller das eine oder andere verloren gehen. Stattdessen haben wir es hier mit einzelnen Rendezvous zu tun: Am 28. April in der perfekten Akustik des Zeiss-Forums dürfen sich die Jazzfans auf ein Zusammenspiel mit Max Mutzke, Rhani Krija & Joo Kraus freuen. Und die kubanische Jazz-Pianistin holt, wie das Jazzfest, aus jeder einzelnen Begegnung das Beste heraus.

Der Titel der CD bringt das Konzept in gebotener Kürze auf den Punkt: Duets. So sachlich und nüchtern er auch klingen mag – dahinter verbirgt sich mehr, sehr viel mehr. Obwohl: Das Duo ist die vielleicht höchste Form der Perfektion, die der Jazz kennt.

Infos und Karten: www.aalener-jazzfest.de