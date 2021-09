Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 20.50 Uhr an der Anschlussstelle Oberkochen der A7 aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Er überfuhr dort zwei Leitpfosten und Verkehrsschilder, überquerte die Grünflache zwischen der Ein- und Ausfahrt der Autobahn und prallte danach in die dortige Böschung. Er wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von 151 000 Euro.