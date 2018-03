Volleyball oder Handball? Wie beliebt sind diese Ballsportarten in Oberkochen und warum? Stefanie Richter aus der Klasse 9a des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums hat sich für den „Zeitungstreff 2018“ mit dieser Frage beschäftigt.

Jeder kennt die allzu alltäglichen und vielfältigen Ballsportarten. Egal ob Fußball, Basketball, Rugby, Handball, Volleyball oder andere, egal ob draußen oder drinnen, Ballsportarten sind bei vielen Jugendlichen und Erwachsenen sehr beliebt.

Viele Jugendliche und Erwachsene zeigen vor allem in Oberkochen und Umkreis, großes Interesse für Volleyball und Handball. Doch welches der beiden ist beliebter bei den Sportlern und warum? Viele werden es sich sicherlich schon denken, es ist der Handball. Dieser Sport ist aber, zumindest in Oberkochen, eher bei Jugendlichen beliebter, da es ein sehr schnelles Spiel ist und viel Ausdauer benötigt, was aber für viele Erwachsene in etwas höherem Alter (etwa ab Mitte 40) nicht mehr ganz so einfach ist zu beherrschen. Außerdem gibt es im Handball auch viele Jugendmannschaften.

Volleyball scheint eher was für Erwachsene

Doch andersherum ist es beim Volleyball. Da gibt es eine etwas größere Hobbymannschaft bei den Erwachsenen, da in Oberkochen und Umkreis sich größtenteils eher Erwachsenen zu diesem Sport hingezogen fühlen als Jugendliche. Doch komplett auszuschließen sind die jüngeren Leute beim Volleyball in Oberkochen nicht. Dies könnte daran liegen, dass Volleyball (wenn man es einigermaßen gut beherrscht) ein etwas ruhigeres Spiel als Handball ist und man dabei zwar auch etwas Ausdauer benötigt, doch lange nicht so viel wie beim Handball.

Viele werden jetzt sicherlich denken, dass Volleyball doch gar keine Ausdauer benötigt – ,,Da steht man eh nur rum!“ Nein, man sollte sich mal die Spieler nach einem Spiel ansehen, dann würden es sicherlich die meisten zurücknehmen.

Fazit: In Oberkochen ist Handball eher bei Jugendlichen beliebter, beim Volleyball sind es auch Jugendliche, doch größtenteils spielen eher Erwachsene dieses Spiel.

Doch Volleyball und Handball sind beides sehr tolle Ballsportarten und beide auf jeden Fall weiter zu empfehlen.