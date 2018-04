Am frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter gegen 3 Uhr versucht, die massive Aluminium-Eingangstüre beziehungsweise die zum Keller führende, massive Stahltüre an einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenhaldestraße aufzuhebeln, was ihm letztendlich nicht gelang. Er flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von rund 2000 Euro.