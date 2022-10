Vermisster Senior: Polizei sucht mit Hubschrauber

Die Polizei sucht einen 82 Jahre alten Mann, der vermisst wird. Er verließ am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Senioreneinrichtung in Oberkochen für einen Spaziergang und kehrte bislang nicht zurück. Womöglich ist er orientierungslos oder befindet sich in einer hilflosen Lage.

Der 82-Jährige ist zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, wenige kurze, dunkle Haare und ist mit einem dunklen Strickpullover sowie dunkler Hose bekleidet. Eventuell trägt er ein Kreuz sowie ein Buch bei sich.

Zur Suche sind neben mehreren Streifenbesatzungen auch ein Suchhund sowie Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche erstreckt sich von Rainau über Aalen nach Oberkochen.