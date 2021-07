Unbekannter bricht Geldautomat auf

In einem Gebäude in der Heidenheimer Straße in Königsbronn ist ein Geldautomat aufgebrochen worden. Ein Unbekannter begab sich gegen 2 Uhr ins Innere und brach den Automaten auf. Ihm gelang es, an das Geld zu kommen, und er flüchtete mit seiner Beute unerkannt. Seine Tat zeichnete eine Videokamera auf. Den Unbekannten sucht nun die Polizei. Der soll etwa 175 bis 185 Zentimeter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpulli, schwarzen Hosen und schwarz-weißen Adidas-Schuhen. Er war maskiert und trug graue Handschuhe. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden sich gebeten, beim Polizeiposten Steinheim unter der Telefonnummer 07329 / 919007 zu melden.