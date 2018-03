Unbekannte brechen in Firma ein.

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Sonntagmorgen gegen 00.45 Uhr in eine Firma in der Heidenheimer Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster im Kellergeschoss auf und stiegen ins Gebäude ein. Als sie vom Sicherheitsdienst entdeckt wurden, konnten sie unerkannt flüchten.

Beide Täter werden als etwa 1,70 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Zahlen vor. Diebesgut machten die beiden Täter keines.