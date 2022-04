TSV Oberkochen überdenkt langfristige Ausrichtung

Rund 35 Mitglieder und Gäste haben sich in der TSV-Sporthalle zur Mitgliederversammlung des TSV Oberkochen getroffen. Zweiter Vorsitzende Karl Seitz begrüßte die Mitglieder in der vereinseigenen Halle. Vorsitzender Edgar Hausmann wies auf die soziale Bedeutung des Sports und auch auf die Chancen hin, die ein Neustart nach der Corona-Pause bieten. „Wir brauchen kein Reset, kein Zurücksetzen, sondern einen Restart, einen Neustart“, betonte er.

Der TSV Oberkochen ist mit 1525 Mitgliedern und elf Abteilungen der größte Verein in Oberkochen, hatte jedoch infolge der Pandemie einen Mitgliederverlust von rund 250 Personen zu verzeichnen. Gleichzeitig kann dem Ziel, jedem Kleinkind in Oberkochen Sport im Verein zu ermöglichen, mittlerweile nicht mehr immer Rechnung getragen werden. In einzelnen Abteilungen wie beispielsweise dem Turnen, die das Kinder-, Kleinkind und Mutter-Kind-Turnen anbietet, fehlt es an Übungsleiterinnen und Übungsleitern, sodass eine entsprechende Warteliste vorhanden ist. Auch andere Abteilungen und der Hauptverein sind darauf angewiesen, dass sich immer wieder neue Personen zur Übernahme von Verantwortung bereit erklären. Die langfristige Ausrichtung des TSV Oberkochen soll daher in einer Klausurtagung, die noch im zweiten Quartal stattfinden soll, besprochen werden.

Das TSV-Gebäude ist neben der Skihütte ein Aushängeschild, um ein breites Sportangebot in Oberkochen anbieten zu können. Zwar ist der Verein weiterhin finanziell gesund aufgestellt, jedoch waren zuletzt immer wieder große Investitionen in fünfstelliger Höhe nötig geworden. Dies liegt zum einen an der älter werdenden Bausubstanz, zum anderen auch an den in Oberkochen zunehmenden Starkregenereignissen.

Die Funktion des dritten Vorsitzenden und Schatzmeisters war seit August 2021 nur noch kommissarisch besetzt. Ludwig Abele stellte seinen letzten Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2021 vor. Trotz Corona und den damit verbundenem Beitragseinbußen fiel der Geschäftsbericht positiv aus.

Bei den Wahlen übergab Ludwig Abele seine Aufgaben an den bisherigen Jugendleiter Alexander Kolb. Die Anwesenden zollten Abele für 13 Jahre Ehrenamt mit langem Applaus Anerkennung. Der Vorstand überreichte einen Essensgutschein für die Vereinsgaststätte Gattopardo an Ludwig Abele und einen Blumenstrauß an dessen Frau Agnes.

Die weiteren Wahlergebnisse: Karl Seitz wurde für weitere drei Jahre im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigt. Turnusgemäß wird jährlich die Hälfte des Hauptausschusses für zwei Jahre neu gewählt. Die Mitglieder sprachen hier Peter Beck, Eberhard Kolb, Hans-Jörg Krön, Rolf Schmauder, Thomas Trittenbach und Bernd Wendelberger ihr Vertrauen aus. Stefan Single übt als einer von zwei Kassenprüfern sein Amt ebenfalls weiterhin aus. Neue Jugendleiterin is Claudia Crema.