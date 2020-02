Trittler und Pavel erhalten hohe Narren-Auszeichnung

Bereits im November hat Elferrat Klaus Trittler in Stuttgart für sein 25-jähriges Engagement bei der Narrenzunft Oberkochen die höchste Auszeichnung des Landesverbandes Württembergischer Karnevalsvereine, den Hirsch am goldenen Vlies, erhalten. Bei der Prunksitzung der Schlaggawäscher in der Dreißentalhalle wurde er jetzt nochmals geehrt. Über eine hohe Auszeichnung konnte sich auch Landrat Klaus Pavel freuen: Er unterstützt seit Jahrzehnten die Prunksitzung für Menschen mit Behinderung und bekam dafür die Verdienstmedaille der Narrenzunft Oberkochen.