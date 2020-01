Trauer um den früheren Kreisbrandmeister Werner Prokoph

Im Alter von 77 Jahren ist Werner Prokoph, der frühere Kreisbrandmeister des Ostalbkreises, gestorben. Zum Feuerwehrberuf kam er bei Carl Zeiss in Oberkochen. Dort war er zunächst für die Betriebskrankenkasse tätig. Er trat jedoch bald in die Werksfeuerwehr des Unternehmens ein, deren Kommandant er 25 Jahre lang war.

Von 1997 bis 2007 war er ehrenamtlicher Kreisbrandmeister des Ostalbkreises. Landrat Klaus Pavel würdigte in einem Nachruf Prokophs „außerordentlichen persönlichen Einsatz“, mit dem er die Entwicklung des Feuerwehrwesens im Ostalbkreis entscheidend prägte. Durch seinen hohen Sachverstand und seine menschlich einnehmende Art habe sich Prokoph weit über den Ostalbkreis hinaus hohe Anerkennung erworben, so der Landrat weiter.

So beriet er die brasilianische Großstadt Sao Paulo in Sachen Brandbekämpfung und leistete tatkräftige Unterstützung bei der Einführung von Jugendfeuerwehren. 2002 wurde er dafür zum „Bombeiro Honorio“, zum brasilianischen Ehrenfeuerwehrmann, ernannt. Beim Kreisfeuerwehrtag 2007 in Rainau-Dalkingen erhielt Prokoph das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, die höchste Auszeichnung des Deutschen Feuerwehr-Verbandes für aktive Feuerwehrleute. Im selben Jahr zeichnete ihn der Kreisfeuerwehrverband mit der Ehrenmitgliedschaft aus.