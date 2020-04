Traub: Die Angst vor massiven Steuereinbußen

Wie viele Kommunen so ist auch die Stadt Oberkochen stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Bürgermeister Peter Traub befürchtet aufgrund des Wirtschaftsrückgangs massive Gewerbesteuereinbußen und sieht den bisherigen sehr straffen Zeitplan für die Realisierung des neuen Sportzentrums in der „Schwörz“ in Gefahr. Unser Mitarbeiter Edwin Hügler hat mit ihm gesprochen

Wie geht die Stadt Oberkochen mit der Corona-Krise um?

Zunächst einmal haben wir dieselben Aufgaben zu meistern, wie die übrigen Städte und Gemeinden. Das heißt, Rathaus und Einrichtungen sind geschlossen, müssen aber trotzdem am Laufen gehalten werden.

Die Verwaltung befindet sich im Krisenmodus, ein Teil der Beschäftigten im Homeoffice. Die Notbetreuung für Klein- und Grundschulkinder muss organisiert werden. Zugleich bereiten wir alles für das „Hochfahren“ von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Verwaltung vor.

Die Beschaffung Tausender Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken bei geringem Angebot ist dabei die kleinste Herausforderung. Viele wissen zudem nicht, welchen Aufwand es bedeutet, beispielsweise die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung in Zeiten einer Pandemie technisch und personell auch bei Ausfällen funktionsfähig zu halten.

Wie geht es mit den Sitzungen des Gemeinderats weiter?

Seit Mitte März gab es keine Sitzungen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse mehr. Zur Not mussten Beschlüsse im elektronischen Verfahren, also via Mail, oder im Wege von Eilentscheidungen getroffen werden. Der Rest wurde auf spätere Sitzungen verschoben. Nachdem die Landesregierung die strengen Schutzmaßnahmen jüngst gelockert hat, wird der Sitzungsbetrieb in Oberkochen ab 29. April wieder aufgenommen.

Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Unternehmen und die Steuereinnahmen der Stadt Oberkochen?

Die Unternehmen in Oberkochen sind, wie viele andere auch, von der Corona-Pandemie betroffen. Dies wird sich zudem auf die Steuereinnahmen der Stadt auswirken.

Nach internen Schätzungen werden allein die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr um voraussichtlich 50 Prozent zurückgehen. Das sind hohe Einbußen im laufenden Haushalt, die sich auch auf die Investitionsplanung für die nächsten Jahre und die Mittelfristige Finanzplanung niederschlagen werden. Abzuwarten bleibt, ob und inwieweit sich der Wirtschaftsrückgang in den kommenden Jahren verstetigt.

Wirkt sich das auch auf die laufenden Bauprojekte wie Sanierung der Dreißentalschule oder Sportzentrum im "Schwörz" aus?

Laut Investitionsplanung war geplant, über 100 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren zu investieren. Ob dieser stramme Plan aufrecht erhalten werden kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Die Investitionen in das Schulzentrum, in die Sanierung des Backsteinbaus der Dreißentalschule und der Tiersteinschule sowie in den Neubau der Dreißentalhalle sind davon jedoch nicht betroffen. Sie laufen planmäßig weiter. Die hierfür erforderlichen Mittel sind als Rücklagen vorhanden.

Die Planungen für das Sportzentrum, also Neubau Hallenbad und Sporthalle, laufen zwar weiter. Auch die Erschließungsarbeiten werden demnächst beauftragt. Allerdings wurden die aktuell geplanten Ausschreibungen für die Erdbauarbeiten, die Wasserhaltung (Quellschutz) und den Rohbau bis auf weiteres verschoben.

Angesichts der hohen Investitions- und Betriebskosten für das Sportzentrum, die einmalig rund 38 Millionen Euro und in Zukunft pro Jahr rund zwei Millionen Euro betragen werden, ist es notwendig, zunächst einmal die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Wirtschaftsrückgangs auf den städtischen Haushalt möglichst konkret zu beziffern und vom Gemeinderat zu bewerten.

Damit ist jedoch kein grundsätzlicher Stopp für das Sportzentrum verbunden. Wahrscheinlich ist aber eine Verschiebung des Projekts, die ein Jahr oder – im worst case – sogar länger dauern kann.

Wie ist die Situation im Hinblick auf Oberkochen dell` Arte?

Es wurden alle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms „Oberkochen dell‘ arte“ bis einschließlich Juni abgesagt.

Findet das Stadtfest statt?

Die Landesregierung hat alle Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Deshalb musste das diesjährige Stadtfest bedauerlicherweise abgesagt werden.

Wie sieht es mit Konzerten und der Öffnung von Museen aus?

Bis auf weiteres finden auch keine Konzerte mehr statt. Die Museen bleiben vorerst geschlossen.