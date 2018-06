Totengräberstimmung in Oberkochen

Totengräberstimmung bei Carl Zeiss in Oberkochen: Als Sensenmänner verkleidet und mit einem Sarg auf den Schultern haben Beschäftigte der Zeiss Microscopy am Mittwochmittag vor der Vorstandszentrale protestiert. Rund 400 Mitarbeiter aus Göttingen, Oberkochen und München äußerten ihren Unmut gegen die Standortschließung in Göttingen und Standortverlagerungen der Produktion in Oberkochen. „Zu Grabe getragen welch Ironie wird hier und heute die Mikroskopie“: Mit einem Banner dieser Aufschrift wurde der Demonstrantenzug in Richtung Werksgelände angeführt. Zur Demo aufgerufen hatten die IG Metall Aalen, die Betriebsräte und die Vertrauensleute.

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, will Carl Zeiss in Oberkochen rund 50 Beschäftigen im Bereich der Elektronenmikroskopie kündigen. Der Unternehmensbereich Microscopy wird zudem in Göppingen – mit Ausnahme der Fertigung – geschlossen und an andere Standorte verlagert. Laut Unternehmen werden dort 215 Arbeitsplätze abgebaut oder verlagert, 240 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Bereits 2014 hatte der Konzern 100 Arbeitsplätze in Göttingen über ein sogenanntes Freiwilligenprogramm gestrichen. In München fallen weitere 20 Mitarbeiter weg.Die Leitung des Unternehmensbereichs Microscopy hat die Mitarbeiter Ende September darüber informiert.

„Je suis Carl Zeiss“

„Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen sind teilweise hanebüchen und halten kaum einer genaueren Überprüfung stand“, sagte Torsten Dreyer, Betriebsratsvorsitzender der Carl Zeiss Microscopy Göttingen, bei der Kundgebung. Dafür erntete er tosenden Beifall aus dem Publikum. Die Stimmung war reichlich aufgeheizt. Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie „Ja Chef, wir stehen voll im Plan, aber der Plan ist scheiße“ in die Höhe. Ihren Zusammenhalt demonstrierten die Mitarbeiter mit dem Spruch „Je suis Carl Zeiss“.

„Wir als Betriebsrat hätten uns konstruktive Gespräche gewünscht“, sagte Dreyer. Stattdessen habe der Arbeitgeber den Mitarbeitern das Konzept übergestülpt. „Die Chance der Einbindung wurde uns genommen.“ Dreyer wirft der Geschäftsführung vor, Produkte am Markt vorbei entwickelt zu haben. „Die katastrophalen Entscheidungen der Verantwortlichen sollen jetzt die Beschäftigten der Microscopy mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes ausbaden“, wetterte der Betriebsratsvorsitzende.

„Der Sinn der Standortverlagerungen erscheint uns überhaupt nicht plausibel“, sagte auch Herbert Rehm von der IG Metall Aalen. Er nannte die Pläne der Arbeitgeber ein Kahlschlagkonzept, das ohne Sinn und Verstand und wirtschaftlich nicht durchdacht sei. Nach der Kundgebung übergaben die Mitarbeiter eine Unterschriftenliste an den Vorstand der Carl Zeiss AG, auf der sich 17000 Mitarbeiter und Bürger für den Erhalt des gesamten Standortes Microscopy in Göttingen ausgesprochen hatten.

Das Unternehmen plant, die Strukturanpassungen „möglichst zügig und sozial verträglich“ umzusetzen. „Dabei können betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von Unternehmensseite. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretungen sind gestartet.

Die Mitarbeiter setzen sich gegen den geplanten Stellenabbau zur Wehr