„Togo“: ein wahrer Held aus Alaska

Josepha Schneider aus der Klasse 8b des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums hat sich bei „Wikipedia“ über „Togo, einen wahren Helden aus Alaska“, einen tierischen Helden, der 1925 Leben rettete, schlau gemacht.

„Togo“ wurde am 17.Oktober 1912 in Little Creek, Alaska, geboren. Der sibirische Husky ist im hohen Alter von 17 Jahren am 5. Dezember 1929 in Poland Spring, Maine, gestorben. 1925 lief er beim „Serum Run to Nome“ das längste und schwierigste Teilstück als Leithund von dem Musher (Hundeschlittenfahrer) Leonhard Seppala. „Togos“ Vater „Suggen“ war Leonhard Seppalas Leithund bei den All Alaska Sweepstakes 1914.

Im Januar 1925 brach in Alaska, genauer gesagt in Nome, die Diphtherie aus. Die Diphtherie ist eine Infektion der oberen Atemwege und sondert ein Exotoxin („Diphtherietoxin“) ab, das Spätfolgen auslösen kann oder sogar lebensbedrohlich ist. Das Gegenmittel gegen Diphtherie musste von der fast 1000 Meilen entfernten und größten Stadt Alaskas, Anchorage, nach Nome transportiert werden. Es wurde eine Stafette von 20 Hundeschlitten eingesetzt, da ein Lufttransport wegen dem kalten, stürmischen Wetter unmöglich war.

Leonhard Seppalas Gespann mit „Togo“ als Leithund übernahm das wertvolle Gegenmittel am 31. Januar in Shaktoolik, bei einer Außentemperatur von minus 34 Grad Celsius. Wenn man den Windchill (gefühlte Temperatur in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit) beachtet, waren es sogar frostige minus 65 Grad. Seppala verlor bei der schlechten Sicht die Orientierung, aber „Togo“ fand aus eigener Motivation das Roadhouse (Stationen für Vorbeikommende) wieder, wo sie nach 134 Kilometern in sechs Stunden anhielten (sie sind mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 22 Kilometern pro Stunde gelaufen). Früh morgens am 1. Februar setzten sie das „Rennen“ bei minus 40 Grad und einer Windgeschwindigkeit von über 100 km/h fort. In der Ortschaft Golovin 115 Kilometer westlich von Nome gaben sie das Gegenmittel an die letzten Teams ab. Dank ihrem langen und teilweise auch sehr gefährlichem Transport konnte das Gegenmittel in Nome abgeliefert werden und so rettete „Togo“, der sibirische Husky, Menschenleben.

Nachdem das Gegenmittel in Nome angekommen war, bekam „Balto“, der die letzte Etappe lief, die meiste Aufmerksamkeit und Bewunderung. Die Etappe von „Togo“ und Leonhard Seppala von Nome nach Shaktoolik und zurück nach Golovin war insgesamt 420 Kilometer lang. Sie transportierten das Gegenmittel 146 Kilometer weit, was fast doppelt so lang war, wie die Etappen der anderen Teams. Außerdem wären sie ohne „Togos“ sehr guten Orientierungssinn verloren gewesen und mit ihnen dann auch das wertvolle Gegenmittel.

Deshalb war Seppala über die wenige Anerkennung für „Togo“ enttäuscht und sagte: „It was almost more than I could bear when the newspaper dog Balto received a statue for his ,glorius achievements´“ – „Es war für mich fast unerträglich, als der Zeitungshund ,Balto’ eine Statue für seine ,glorreiche Leistung´ bekam.“ Jene Statue steht heute noch im Central Park in New York.

Im Oktober 1926 begab sich das Team auf mehrere Touren. Auf einer dieser Touren bekam „Togo“ von dem Polarforscher Roald Amundsen eine Goldmedaille verliehen. Andere Schlittenhunderennen gewannen Togo und sein Team mit großem Abstand. 2011 ernannte ein amerikanisches Nachrichtenmagazin „Togo“ zum heldenhaftesten Tier aller Zeiten.