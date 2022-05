Tödlicher Unfall auf der B19 – Auto prallt frontal in Lastwagen

Ein 57 Jahre alter Mann ist am frühen Dienstagmorgen zwischen Königsbronn und Oberkochen auf der B19 ums Leben gekommen. Der Mann geriet mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Lastwagen zusammenstieß.

Gegen 5.45 Uhr, so berichtet die Polizei, prallte der 57-Jährige frontal in den Sattelzug eines 34-Jährigen. Der Lkw-Fahrer versuchte noch, auszuweichen. Der 57 Jahre alte Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 34-jährige Lastwagenfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 135 000 Euro. Ein Spezialfahrzeug habe zudem die Straße gereinigt.