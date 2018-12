Toaster fängt Feuer.

Die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen ist am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr mit 20 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen in die Straße Am Holderrain ausgerückt, nachdem ein Rauchmelder in einem Wohnhaus ausgelöst wurde. Ein auf der Arbeitsplatte stehender Toaster, der zwar eingesteckt aber nicht eingeschaltet war, hatte sich durch einen technischen Defekt entzündet und die Arbeitsplatte sowie darauf abgelegte Lebensmittel in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch eine Nachbarin gelöscht werden. Durch die Feuerwehr wurde die verrauchte Wohnung gelüftet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 200 Euro beziffert.