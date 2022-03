Tipps gegen den Corona-Blues liefert „Zeitungstreff“-Autorin Joana Fuchs aus der Klasse 8a des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen. Ihr Rat: Das Beste aus der Situation machen.

Mittlerweile kennt das doch jeder, zuhause mit der Familie, mit Corona oder in Quarantäne. Da stellt sich die Frage, was können alle zusammen oder der Einzelne allein jetzt machen – man kann ja nicht „24/7“ arbeiten oder vor dem Computer sitzen.

Da man in dieser Situation nicht in ein Schwimmbad oder mit Freunden ins Kino kann, muss man zuhause Möglichkeiten finden um abzuschalten. Wer alleine ist hat viele Möglichkeiten, Neues mithilfe des Internets zu versuchen, denn heute gibt es für alles Videos. Neben „Home Workouts“ kann man neues Kochen oder den Kindern das Kochen beibringen, eine Tasche stricken, nähen oder häkeln.

Viele versuchen sich an neuen Sprachen, am Malen oder am Singen, aber dies ist auch die Chance etwas zu machen, was einen interessiert, aber man nie geschafft hat. Vielleicht sich über Astronomie oder andere Länder zu informieren? Es gibt heutzutage viele Spiele, wie Exit Games oder Puzzles, Bilder mit Beschreibungen, wie man sie malt, die man auch online bekommt, sodass es jeder kann!

Nutzen Sie die Situation, um etwas Anderes zu machen, eine Routine aufzubauen und sehen Sie es als Chance zuhause zu bleiben und sich selbst und neue Hobbies zu finden.