Theater-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums inszeniert Oliver Preußlers „Krabat“

Sechzig Schüler der Theater-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums haben eine beeindruckende Inszenierung von Oliver Preußlers „Krabat“ präsentiert. Darin schildert Preußler die Geschichte des Waisenjungen Krabat, welcher in einer Mühle am Schwarzen Meer das Müllerhandwerk erlernt, sich aber auch an der Kunst der Schwarzen Magie versucht.

Die Besucher waren fasziniert, wie die Inszenierung sowohl von ständig wechselnden Szenarien, einer bestechenden Choreografie, aber auch von vielen brillanten Sprechrollen, Rhythmen und Gesängen, vor allem aber von tollen Licht- und Bühneninstallationen profitierte. Die Akteure entführten in einen abgründigen Kosmos von Versuchung und Befreiung.

Zuvor war wochenlang genäht und gebaut, gemalt und einstudiert worden, sodass eine Teamleistung auf hohem Niveau entstanden war, wie es eine Besucherin bei der Premiere im Forum des Gymnasiums treffend formuliert hatte. Für die künstlerische Gesamtleitung zeichneten Evi Lehmann und Julia Rochlitz verantwortlich, während der frischgebackene Abiturient Silas Gerhard in der Hauptrolle und in der Assistenz glänzte.

Kann sich Krabat aus den Fängen des Meisters (Laura Polzer) befreien, ist er bereit sein Leben zu opfern, hält der Spannungsbogen hinüber zu Kantorka (Hanna Straub), kann er deren Macht brechen und sich selbst befreien? Das EAG-Ensemble schaffte es in dem hochaktuellen Stück prächtig, Werte, Nächstenliebe und Freundschaft zu transferieren. Der starke Beifall belohnte die Arbeit der Theater-AG.