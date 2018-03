The V: Musikschulpreis gibt Auftrieb

Für den „Zeitungstreff 2018“ hat Jule Esslinger aus der Klasse 9c des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums die Band The V porträtiert.

Die Band hat als Schülerband Brenz Beach Band 2013 angefangen, heute heißt die Band The V und hat schon einige Erfahrungen im Musikbusiness. Die Musiker planen, eigene Songs aufzunehmen, und sich dadurch weiter zu entwickeln. Die Band besteht auf Anais Bustaus, Paul Rathgeb, Norman Bruch, Christopher Anderson und Jonas Esslinger.

The V covern Songs von Ed Sheeran, Green Day, Lukas Graham und vielen mehr. Sie haben schon über 40 Konzerte gespielt, wie zum Beispiel in Königsbronn bei „Hammerschmiede rockt“ als Vorband. Aber auch kleinere Konzerte wie einen „Garagenrock“ hat die Band schon veranstaltet.

Die Band wird von Peter Kellert, dem Gitarrenlehrer von Jonas Esslinger und Paul Rathgeb, professionell gecoacht. „Wir haben vor, Anfang 2019 ein ,Extended Play’ in einem Tonstudio aufzunehmen“, meint Sänger und Gitarrist Jonas Esslinger. Auch in der Musikschule Oberkochen/Königsbronn ist The V aktiv. Mit dem Musikschulpreis wurden sie 2017 für ihr Engagement belohnt.