Um Tanz als Gebet geht es bei der evangelischen Erwachsenenbildung. Am Donnerstag, 12. Juli, führt Evamaria Siegmund um 20 Uhr im Rupert-Mayer-Haus in meditative Tänze ein. Am Donnerstag, 19. Juli, werden um 20 Uhr in der Klosterkirche Neresheim Tänze als Gebet getanzt. Die Abende können einzeln besucht werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.