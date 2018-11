Talent-Show im EAG-Forum

Mit dem Jahr 2018 geht in Hohentengen auch die Geschichte der Metzgerei Igel zu Ende. Nach mehr als 100 Jahren wird der Familienbetrieb seine Produktion mit Ladenverkauf, Partyservice und Gaststätte in der Hauptstraße in Hohentengen sowie seine Filiale in der Friedenstraße in Mengen schließen. Inhaberin Eva Igel und ihrer Tochter Karin Igel-Merhof mit Ehemann Jürgen Merhof ist die Entscheidung nicht leicht gefallen. Bis zum Jahresende wollen sie aber alle Kundenwünsche wie bisher erfüllen.