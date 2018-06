Zum Tag der offenen Mühle am Sonntag, 1. Juli, lädt der Mühlenverein von 13 bis 16 Uhr in die Oberkochener Scheerermühle ein. Dieses Kulturdenkmal wurde von Ziegelmacher Caspar Scheerer 1862 gekauft. 1877 ließ er die alte, von 1715 stammende Mühle abreißen und die heute vorhandene neu bauen. Seit drei Jahren ist das denkmalgeschützte Bauwerk als Schaumühle wieder in Betrieb.