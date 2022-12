Stadtkapelle reist musikalisch von den Alpen an den Pazifik

Zum vermutlich letzten Adventskonzert in der Dreißentalhalle hat der Vorsitzende des Musikvereins Stadtkapelle Oberkochen, René Friedel, das Publikum begrüßt. Im Rahmen des stimmungsvollen Konzertabends sind auch langjährige Mitglieder der Stadtkapelle geehrt worden.

Mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr mache es Freude, dass das Vereinsleben nach der Pandemie endlich wieder Fahrt aufgenommen habe, sagte Friedel. Viele Veranstaltungen seien wieder möglich gewesen und auch das Wir-Gefühl innerhalb der Musikvereinsfamilie sei wieder aktiviert, gepflegt und intensiviert worden.

Besinnlich, mitreißend, modern, swingend, klassisch und emotional – so präsentierte sich die Stadtkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Hans-Gerd Burr. Gleich zu Beginn des Konzerts wurden die Gäste mit der weihnachtlichen Weise „The First Noel“ auf den bevorstehenden Abend eingestimmt. Mit „Alpine Inspiration“ zauberte das Orchester eine atemberaubende Wanderung durch ein wunderschönes Bergpanorama. Im Anschluss daran ging es auf eine Abenteuerreise der besonderen Art mit „Adventure“. Von fiktiven Helden bis hin zu einer zarten Liebe war alles vorhanden. Der Kampf für das Gute sowie der Drang nach neuen Herausforderungen wurden musikalisch in den feinsten Facetten präsentiert. Als Dankeschön für alle geehrten aktiven Musiker spielte das Orchester den Traditionsmarsch „Alte Kameraden“ in einer neuen Bearbeitung.

Die Ehrungen nahm anschließend der Vorsitzende des Blasmusikverbands Ostalbkreis, Hubert Rettenmaier, vor. geehrt wurden: für zehn Jahre aktive Tätigkeit Daniel Büttner; für 20 Jahre aktive Tätigkeit Isabella Friedel und Tobias Meschenmoser; für 30 Jahre aktive Tätigkeit Daniela Büttner, Thomas Babel, Tobias Babel und René Friedel; für 40 Jahre aktive Tätigkeit Bettina Kresse. Eine Ehrung der besonderen Art wurde an Georg Capek verliehen. Er erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit.

Im zweiten Teil des Konzerts ging es dann nochmal richtig stilvoll zur Sache. Mit „Pacific Dreams“ reiste der Musikverein an ferne exotische Strände im Pazifik. Zum Schluss des Konzerts wurden die Besucher auf eine Zeitreise in die 80er-Jahre entführt. Geschickt wurden fünf Klassiker der „Neuen Deutschen Welle“ zu Gehör gebracht.

In gekonnter Weise führte Markus Wingert durch das Programm und amüsierte das Publikum zusätzlich mit einer unterhaltsamen Weihnachtsgeschichte. Mit leisen und besinnlichen Tönen wurde das Adventskonzert beendet. „Wir freuen uns auf ein baldiges musikalisches Wiedersehen“ – so verabschiedetet sich der Vorsitzende René Friedel von den Konzertbesuchern und lud alle zum traditionellen Weihnachtslieder-Spielen an Heiligabend in die Stadtmitte ein.