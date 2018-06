Stadt war bei Abschiebungen nicht informiert

Im Rahmen der Bürgerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Katharina Fischer, Lehrerin an der Dreißentalschule wissen, ob die Stadtverwaltung darüber informiert war, dass in der Nacht von Sonntag auf Montag eine in Oberkochen wohnende Familie abgeschoben worden ist.

Betroffen waren auch Kinder, die in der Dreißentalschule zur Schule gegangen sind und für die Katharina Fischer bereits Ausbildungsplätze organisiert hat. Bürgermeister Peter Traub antwortete, dass weder die Verwaltung, noch er persönlich im Vorfeld darüber etwas gewusst haben. Das sei, so Traub, auch nicht üblich. Zuständig für Abschiebungen sei das Landratsamt. Er habe auch erst im Nachhinein, am Montag, davon erfahren. Bei der abgeschobenen Familie handelt es sich um serbische Staatsangehörige, deren Asylantrag abgelehnt worden ist und die auch kein Bleiberecht hatten. Nach seiner Kenntnis wurden sie bereits mehrfach zur Ausreise aufgefordert. Diese Aufforderungen haben sie jedoch ignoriert, sodass sie nun abgeschoben wurden. Roland Winter äußerte sein Unverständnis darüber, dass offensichtlich gut integrierte Migranten abgeschoben werden, während sich weit weniger gut integrierte Flüchtlinge in der Stadt aufhalten. Darauf habe die Stadt keinen Einfluss, so der Bürgermeister. (gk)