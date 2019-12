Stadt unterstützt Projekte in Entwicklungsländern

Die Stadt Oberkochen unterstützt auch dieses Jahr mit insgesamt 8000 Euro Projekte der Oberkochener Kirchengemeinden in Entwicklungsländern. Bei einem Treffen im Rathaus hat Bürgermeister Peter Traub jetzt die Spendenschecks überreicht. Die katholische Kirchengemeinde engagiert sich seit 2018 in einem von Pfarrer Martin David initiierten Projekt in Vandavasi im Bundesstaat Tamil Nadu in Südindien. Es geht dort um die Verbesserung der Situation an einer von den christlichen Dalits besuchten High School. Hilde Weber konnte hierfür 4000 Euro entgegennehmen. Ebenfalls 4000 Euro erhielt der evangelische Pfarrer Manfred Metzger für ein Projekt, das auf der indonesischen Insel Sulawesi das Kinderheim „Anvertraute Liebe“ unterstützt. Es leben dort 100 benachteiligte Jungen und Mädchen im Alter von drei bis 20 Jahren.