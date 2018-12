Stadt unterstützt Hilfsprojekte

Auch dieses Jahr hat die Stadt Oberkochen wieder 8000 Euro für Hilfsprojekte in Entwicklungsländern gespendet. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Versöhnungskirche am Sonntag überreichte Bürgermeister Peter Traub (Bildmitte) an den katholischen Pfarrer Andreas Macho (links) eine Spende in Höhe von 4000 Euro. Das Geld kommt armen Menschen im Elendsviertel Kariobangi in der kenianischen Hauptstadt Nairobi zugute. Über 4000 Euro konnte sich auch der evangelische Pfarrer Ulrich Marstaller freuen. Damit wird ein Entwicklungsprojekt in Peru unterstützt.