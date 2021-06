Stadt Oberkochen und KSK Ostalb werten die Neue Mitte weiter auf

Seit ihrer Fertigstellung vor rund zwei Jahren hat sich die Neue Mitte in Oberkochen schnell zu einem attraktiven und gut frequentierten Platz mit hoher Aufenthaltsqualität entwickelt. Kinder freuen sich über verschiedene Spielgeräte und den Sandspielplatz direkt am Kocherufer und an warmen Tagen über die erfrischenden Wasserspiele. Die Eltern und andere Menschen genießen den Biergarten und die zahlreichen Sitzgelegenheiten. Letzte haben nun eine ideale Ergänzung durch drei Relax-Liegen erhalten, von denen man auf den Kocher blicken kann. Zwei davon hat die Stadt Oberkochen finanziert, eine die Kreissparkasse Ostalb. Markus Spang, Leiter der Sparkassenfiliale Oberkochen: „Die Neue Mitte ist ein echtes kleines Paradies mitten in der Stadt. Für die Abrundung durch die bequemen Liegen haben wir gern einen Beitrag übernommen.“ Bürgermeister Peter Traub bedankte sich für die großzügige Unterstützung: „Mit der Kreissparkasse haben wir einen verlässlichen Partner vor Ort, der sich nicht nur um Geldgeschäfte kümmert, sondern uns zum Beispiel auch beim Kulturprogramm oder wie jetzt bei der weiteren Verbesserung der innerstädtischen Infrastruktur unterstützt. Wir freuen uns, dass unsere Neue Mitte von den Bürgern angenommen und als Platz für Erholung und Entspannung genutzt wird.“