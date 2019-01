Stadfest Oberkochen: Fest der Vereine oder kommerzielles Event?

Behält das Stadtfest seinen bisherigen Charakter als ein Fest der Vereine, bei dem Stände nur an einheimische Vereine und Anbieter vergeben werden, oder wird es für auswärtige Anbieter geöffnet? Damit würde es nach Überzeugung von Bürgermeister Peter Traub allerdings auch seinen bisherigen Charakter verlieren und zu einem rein kommerziellen „Event“ werden. Ob es so kommt, wird bei der nächsten Sitzung des Organisationsausschusses ein Thema sein. Für das Stadtoberhaupt ist jedoch klar, dass es weiterhin ein Fest der Vereine und kein „Event“ sein soll. Ein Stadtfest aber, daran lässt Traub keinen Zweifel, wird es auch in diesem Jahr wieder geben. „Das ist nie in Frage gestellt worden!“

Ursprünglich haben die Vereine das Stadtfest organisiert, das Angebot bestimmt, die Verantwortung dafür übernommen und das Risiko getragen. Als der Aufwand immer weiter stieg, die Organisation komplexer und die Zahl der Helfer immer geringer wurde, sprang vor 22 Jahren die Stadt in die Bresche. Seither kümmert sie sich um alles, vom Auf- und Abbau der Stände über die Müllentsorgung und den Sicherheitsdienst bis hin zum kompletten Unterhaltungs- und Festprogramm für drei Tage. Traub: „Wer so etwas schon einmal gemacht hat, der weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt!“

Kritik nach Fest im Sommer

Dass das Stadtfest an sich dennoch jetzt im Organisationsausschuss thematisiert wird, ist der Kritik geschuldet, die nach dem Fest im vergangenen Sommer laut wurde. Ausgelöst wurde sie durch die Absage eines Vereins, der sich bisher um die Bratwürste gekümmert hatte. Daher gab es weder Thüringer Bratwürste noch Rostbrätchen auf dem Fest. Kritik wurde aber auch in anderen Punkten laut, etwa am Unterhaltungsprogramm und am Festplatz. Und es wurde gemutmaßt, die Stadt verdiene sich „dumm und dämlich“, indem sie Vereinen und Standbetreibern zu viel Geld abverlange.

Stadt zahlt drauf

Traub ließ daher nachrechnen. Ergebnis: Die Stadt verdient nicht nur nicht am Fest, sie schreibt sogar rote Zahlen und zahlt rund 60 000 Euro drauf. Der Bürgermeister wertet diese Summe als eine indirekte Subvention für die Vereine, stellt jedoch gleichzeitig klar, er wolle sie damit nicht an den Pranger stellen.

Traub sagt aber auch, von der ursprünglichen Idee des Stadtfestes als einem Fest der Vereine sei kaum mehr etwas übrig. Immer mehr Vereine verabschiedeten sich, weil ihnen der Aufwand zu groß sei oder weil sie kein Personal fänden, um die Stände drei Tage lang zu bewirtschaften. Arbeit und Organisation lägen inzwischen ganz bei der Stadt und ihrem Bauhof. Außer der Oberkochener SPD, die das Geschirrmobil betreue, sei kein einziger Verein an der Organisation beteiligt.

Stadt und Bauhof, sagt Traub, seien weiterhin gerne bereit, das Fest zu organisieren, der Gemeinderat billige darüber hinaus den finanziellen Beitrag der Stadt. Aber sie wollten dafür nicht auch noch unsachlich kritisiert werden. Außerdem müsse man über Intention und Idee des Stadtfestes reden. Bisher seien ausschließlich einheimische Vereine und Anbieter berücksichtigt worden. Deshalb habe man im vergangenen Jahr beispielsweise auch keinen auswärtigen kommerziellen Anbieter als Ersatz für den bisherigen Bratwurststand zugelassen, was unter anderen Vorzeichen ohne Probleme möglich gewesen wäre.

Sollte das Fest aber nur noch als eine kommerzielle Einnahmequelle gesehen werden, wäre die ursprüngliche Idee eines Stadtfestes als ein Fest der Vereine verloren gegangen. Dann wäre es auch nicht mehr sinnvoll, ausschließlich Oberkochener Vereine und Anbieter zu berücksichtigen.

Größere Vielfalt durch externe Anbieter

Mit auswärtigen Anbietern, räumt der Bürgermeister ein, wäre eine größere Vielfalt im Angebot möglich, Ausfälle könnten problemlos kompensiert werden. Aber dann drohe das Stadtfest eben zu einem kommerziellen „Event“ zu werden. Traub: „Das wäre schade für uns alle – vor allem für 'die Stadt' als Gemeinschaft!“