Stabwechsel bei der Schützengilde Oberkochen

Bei der Jahreshauptversammlung der Schützengilde (SGi) im Schützenhaus hat es einen Stabwechsel gegeben. Henning Preßer übernimmt den Vorsitz von Karl Kehrle.

In seinem letzten Bericht als Vorsitzender und Oberschützenmeister lobte Kehrle eine starke Gemeinschaft: Was in den letzten Jahren erreicht worden sei, sei kein Sololauf, sondern eine Leistung des Kollektivs gewesen. Als Kehrle das Amt 2016 antrat, zählte der Verein 81 Mitglieder, heute sind es 123. „Wir können gelassen in die Zukunft blicken“, so Kehrle. Sportlich habe man in den letzten Jahren aufgerüstet mit aktuell sieben Mannschaften im Wettbewerb. Beim Gästeschießen habe man eine Rekordbeteiligung verzeichnet. Einige Baustellen, wie etwa die Belüftung am 25-Meter-Stand, die Grundsanierung des 50-Meter-Stands und die Haustechnik, müsse man jetzt noch in Angriff nehmen.

Unter großem Beifall ernannte Kehrle Hannelore und Hans-Günter Arndt zu Ehrenmitgliedern. Hannelore Arndt war 25 Jahre Schriftführerin und ihr Gatte zeichnete 24 Jahre als erster Vorsitzender und Oberschützenmeister verantwortlich.

Dem Zahlenwerk von Schatzmeister Patrick Jandl war zu entnehmen, dass die SGi finanziell auf sehr soliden Beinen steht. Schießsport-Leiter Christian Trittler berichtete, dass sich die SGi sportlich im Aufwind befinde. Er hatte zum Beispiel die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in der Disziplin „Zimmerstutzen“ geschafft.

Die von Bürgermeister Peter Traub geleiteten Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis. Nachfolger von Karl Kehrle als Vorsitzender wird Henning Preßer; zweiter Vorsitzender: Thomas Weis; Schriftführerin Jennifer Müller, Schützenmeisterin Vorderlader Manuela Schäffler-Prenzlow, stellvertretender Jugendleiter und stellvertretender Schießsport-Leiter: Moritz Fischer, Revisorin: Maria Veile.

„Karl Kehrle war die Lokomotive der Schützengilde“, erklärte Bürgermeister Peter Traub in seiner Ansprache. Geschafft habe er dies durch seine menschliche Art und Persönlichkeit wie auch mit seiner Führungserfahrung.