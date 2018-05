Spiel, Satz und Sieg für Oberkochen

Mehr als 200 Gäste und Ehrengäste haben im Mühlensaal von Oberkochen das 50-jährige Vereinsjubiläum des Tennisclubs Oberkochen (TCO) gefeiert. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. Die Sportart für die elitäre Gesellschaft wandelt sich zum Breitensport.

Für den ersten Vorsitzenden des Tennisclubs Oberkochen (TCO), Rudolf Koller, war dies zweifelsohne ein großer Tag. 50 Jahre erfolgreiche und engagierte Vereins- und Mitgliedsarbeit liegen hinter dem Club. Für Koller ein klarer Beweis dafür, dass die Vereinsgründer von damals die Zukunftsmacher von heute sind. „Für die Stadt war die Gründung des TCO eine Erweiterung und Bereicherung der Aktivitäten und Angebote in Sachen Freizeitgestaltung“, meinte Koller. Hatte der Tennissport damals noch etwas Elitäres an sich, so sei es dem TCO gelungen, diese Sportart der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen.

Traub: Eine der schönsten Tennisanlagen in Ostwürttemberg

„Unsere Gründung steht nicht mit den großen Erfolgen bekannter Tennisspieler Deutschlands in engem Zusammenhang. Nein, vielmehr ist sie, wie viele andere Vereinsgründungen in dieser Zeit, der spätere Grundstein für den erfolgreichen Tennissport der 80er- und 90er- Jahre mit Namen wie Boris Becker oder Steffi Graf“, so Koller.

Danach ging der Vorsitzende in einigen Anekdoten, untermalt mit Bildern aus der Anfangszeit bis heute, auf die Entwicklung und die sportlichen Erfolge des TCO, aber vor allem der engagierten Arbeit seiner Mitglieder, ein. „Ohne seine Mitglieder, ohne ihre Treue und Mitarbeit wäre der TCO nicht das, was er heute ist – ein lebendiger Verein mit viel Spaß an der schönsten Sache der Welt“, sagte Koller.

Bürgermeister Peter Traub sprach von der Leidenschaft und Begeisterung der Mitglieder des TCO für ihren Sport. „Sicherlich liegt es auch mit daran, dass der TCO über eine der schönsten Tennisanlagen in ganz Ostwürttemberg, wenn nicht sogar noch weit darüber hinaus, verfügt“, meinte Traub.

Dem wollte der Vorsitzende des Sportkreis Ostalb, Manfred Pawlita, nicht widersprechen: „Drei Dinge sind wichtig für einen Verein: das richtige Angebot, die richtige Infrastruktur und die richtigen Männer und Frauen. Herzlichen Glückwunsch TCO zu allen drei Dingen“, sagte Manfred Pawlita.

Ein gleichfalls Tennis bejahendes Grußwort richtete der Bezirksvorsitzende des Württembergischen Tennisbunds, Bezirk B Kocher/Rems/Murr, Stefan Linke. „Tennis ist eine wunderbare Sache. Betrachtet man die Sportlandschaft Deutschlands, kommt Tennis, was die aktiven Spieler und Vereinsmitglieder angeht gleich nach den Sportarten Fußball und Turnen. Im Bezirk Kocher/Rems/Murr sind das aktuell 32 000 Spielerinnen und Spieler. Diese Zahl spricht für sich“, so Linke.

Der Sprecher aller Vereine Oberkochens, Herbert Soutschek, überbrachte ebenfalls Glückwünsche. „Sie können stolz auf ihr 50-jähriges Jubiläum sein. Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass sie das Wir-Gefühl im Verein und für Oberkochen weiterhin stärken“, so Soutschek. Alle Grußredner betonten die überregionale Bedeutung des jährlich stattfindenden „Kochercups“, der heuer zum 24. Mal in Oberkochen auf dem Tennisgelände ausgetragen wird. Der Kochercup gehört zu den bekanntesten und am höchsten dotierten DTB-Turnieren in der Region.

Nach den Grußreden und dem gemeinsamen Essen nahm der Vereinsvorsitzende Rudolf Koller zusammen mit Bürgermeister Traub und den Grußrednern die Ehrung von verdienten langjährigen Vereinsmitgliedern vor.