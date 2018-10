Abgründig und spannender als jeder Krimi: Das verspricht Axel Petermann für seinen Auftritt am Donnerstag, 25. Oktober, in Oberkochen. Beginn des Vortrags in der Reihe Oberkochen dell’Arte im Bürgersaal ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro.

Der 65-jährige Petermann gilt als bekanntester Profiler und Tatortermittler Deutschlands. In mehr als 1000 Todesfällen hat er bei der Bremer Mordkommission ermittelt. Den Fernsehzuschauern ist er durch Serien wie „Autopsie – Der Profiler“ und „Schnapp dir das Geld“ bekannt geworden.

Durch die Entdeckung der Desoxyribonukleinsäure (DNS) und die Nutzung für die Kriminalistik können selbst minimale Mengen von serologischen Spuren wie Epithelien, also Hautschüppchen, oder Körperflüssigkeiten einem bestimmten Menschen zugeordnet werden und ihn somit identifizierbar machen.

Fallanalytiker oder Profiler haben bei der Analyse eines Tatgeschehens jedoch einen anderen Ansatz als der klassische Ermittler. Während dieser nach einem Verbrechen in der Regel sofort „auf der Spur“ arbeitet, verfolgt ein Profiler einen anderen Ansatz: Ein Profiler sucht also die Spur hinter der Spur. Bei ihm geht es um die Interpretation von Täterentscheidungen, die das Bedürfnis – oder das Motiv – des jeweiligen Täters zeigen.

Es sind mehrere Fälle, die den Profiler noch heute beschäftigen: etwa der der jungen Frau, die in einer Tiefgarage von einem sadistischen Täter überfallen und erstochen wurde. Oder sein erster Mordfall: Ein Täter hatte sein Opfer verstümmelt und in einem Plastiksack auf einem Schulhof abgelegt.