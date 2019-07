So viele Fußballer wie nie kicken in Oberkochen gegen rechts

Mit 28 Mannschaften haben so viele Fußballer wie noch nie am sechsten Hobbyturnier „Kicken gegen Rechts“ im Carl-Zeiss-Stadion in Oberkochen teilgenommen. Veranstalter war der Kreisjugendring Ostalb.

Bei der offiziellen Eröffnung bezeichnete Landrat Klaus Pavel den Ostalbkreis als einen Ort der Kulturvielfalt. Extremismus habe hier keinen Platz. Er freue sich, dass so viele Hobbyfußballer an diesem Turnier teilnehmen und somit ein Zeichen gegen Rechts setzen.

Die zweite Vorsitzende des Kreisjugendrings, Lara von Alkier, betonte, dass es immer noch Hetze gegen Flüchtlinge gebe. Dagegen wolle man Aufstehen und Nein dazu sagen.

Prominente Unterstützer des Turniers waren durch ihre Anwesenheit auch die Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (CDU), Margit Stumpp (Grüne) und Leni Breymaier (SPD).

Informationsstände gab es von Amnesty International, vom Landeskriminalamt und der Polizeidirektion Aalen und vom Arbeitskreis Asyl Schwäbisch Gmünd..

In sportlicher Hinsicht zeigten die 28 Mannschaften, darunter auch zwei Teams der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen, große Einsatzfreude. Trotzdem ging es äußerst fair zu, denn es galt ein Grätschverbot. Das Turnier gewann die Mannschaft 447er Squad durch einen 3:2

Sieg nach Neunmeterschießen im Finale gegen das Team LEA 2. Platz drei belegte DON 2 vor der Mannschaft von Amitie-Freundschaft.

Über den Fair-Play-Preis konnte sich RS gegen Rechts freuen. Für das beste Banner wurde Jungingen bunt gemischt ausgezeichnet, das coolste Outfit hatte Eintracht Braun- Schweig! und den Preis für den besten Teamnamen erhielt The Rainbow of Afrika.