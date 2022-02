Sind die Corona-Regeln an den Schulen sinnvoll?

Die derzeitige coronabedingte Lage macht das Leben überall schwer. Vor allem in Schulen, wo Schüler trotz der hohen Inzidenz noch immer in die Schule gehen. Am Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG) in Oberkochen werden die Regeln gut befolgt. Aber sind diese Regeln auch wirklich sinnvoll?

Beispielsweise hat das EAG eine Laufrichtungsregelung. Diese besagt, dass die Schüler – ähnlich wie in einer Einbahnstraße – nur in eine Richtung laufen. Es sei allerdings noch nicht bewiesen worden, ob und wie gut diese Regeln funktionieren. Viele Schüler und Lehrer halten sich dran, allerdings nicht alle. Außerdem gibt es Pausenplätze, an die jede Klasse in den Pausen gehen muss. Und auch sei nicht bewiesen, wie gut dies funktioniert. Es gibt natürlich auch sinnvolle Bestimmungen, wie etwa die Maskenregeln. Diese besagt, dass in Räumen oder wenn draußen nicht der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann, eine Maske getragen werden muss.

Eine andere Festlegung ist, dass Klassen jeden Montag, Mittwoch und Freitag getestet werden müssen. Bei einem positiven Schnelltest wird die Person nach Hause geschickt, die anderen Schüler dieser Klasse werden jeden Tag getestet.

Dies sind die derzeitig wichtigsten Regeln in der Schule. „Meiner Meinung sind Maskenregel und Testpflicht sinnvoll, was ich von der Laufrichtungsregelung und der Pausenplatzbestimmung nicht sagen kann. Ich würde mir wünschen, dass diese abgeschafft werden, zumindest bis es bewiesen wurde, dass die Gesetze wirklich helfen“, schliueßt Lukas-Julian Schmidt.