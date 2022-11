Sechs Jahre in Heide

Am vergangenen Samstag hat der Heideladen im Stadtteil Heide in Oberkochen sein sechsjähriges Jubiläum feiern können. Zu diesem Jubiläum haben sich die beiden neuen Vorstandsdamen, Gundula Gartz und Dorothee Zoller, einige überraschende Aktionen einfallen lassen. Beispielsweise eine Wachteleierlikör-Verkostung, präsentiert von Tobias Vetter aus Ebnat. Die Kunden konnten unterschiedliche Eierliköre mit Kokos-, Kakao- oder Whiskey-Geschmack verkosten. Guten Anklang fand auch die Präsentation der Firma Waidmann-Gewürze-Feinkost. Hier konnte man neben ausgewählten italienischen Pasten auch raffinierte Dips á la „1000 und eine Nacht“ probieren.

Eine Westhausener Schnapsbrennerei stellte verschiedene Probierfläschchen in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen zur Verfügung. Das Highlight des Jubiläums war am Abend das inzwischen zur Tradition gewordene Weinseminar im Heideladen. Hier hat der Aufsichtsratsvorsitzende, Helmut Funk, zusammen mit seinem Stellvertreter Götz Hopfensitz die Weine vom Weinmarkt Grieser gekonnt präsentiert. Nach dem Motto „Deutschland meets the rest of the world“, konnten die Teilnehmenden einen Einblick in die Welt der Weine gewinnen.