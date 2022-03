Schulnoten: Ja oder nein?

Aus einer Umfrage zum Thema ,,Noten Ja/Nein“ ist hervorgegangen, dass ein Großteil der Befragten, Schüler, sowie Lehrer Noten gut finden und dafür sind. Das weiß Kiara Grandy aus der Klasse 8b des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums zu berichten.

16 von 25 befragten Schülern und sechs von sechs befragten Lehrern sind dafür, dass es Noten gibt. Die Personen, die für Noten gestimmt haben, haben ihre Meinung damit begründet, dass man sich ohne Noten nur schlecht einschätzen kann, dass man keine Rückmeldung bekommt, keine Orientierung hat, man nicht weiß, wo man steht, man kann sich an der Ziffer festmachen, man hat Ansporn und Motivation. Man weiß wo man sich verbessern kann. Man kann sich selbst besser einschätzen und es ist für alle tansparent.

Die Personen, die gegen Noten waren, haben ihre Meinung damit begründet, dass es weniger Probleme (mit Eltern) gibt und man weniger Stress hat. Es gab auch einige Personen die sich unsicher waren, weil sie der Meinung waren, dass es nur in Hauptfächern Noten geben soll, weil manche vielleicht in Sport- oder im Kunstunterricht nicht so gut sind oder, dass es Noten erst ab höheren Klassen geben soll.