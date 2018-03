Schnuppertag an der Georg-Elser-Schule

Am Donnerstag, 15. März, findet an der Königsbronner Georg-Elser-Schule der Schnuppertag für die zukünftigen Fünftklässler an der Realschule statt. Beginn ist pünktlich um 16.30 Uhr in der Mensa (Paul-Reusch-Straße 6), Ende gegen 18.30 Uhr. Vorgestellt werden die meisten Fächer, das Gebäude und die Lehrer der Schule. Für weitere Auskünfte stehen Schüler, die Schulleitung, aber auch die Elternbeiratsvorsitzenden und die Vertreter des Freundeskreises zur Verfügung. Alle Viertklässler und ihre Eltern sind herzlich eingeladen.

Schüler, die im Schuljahr 2018/2019 die Klassen fünf der Georg-Elser-Schule besuchen möchten, können von ihren Eltern am Mittwoch, 21. März, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 22. März, von 8 bis 12 Uhr im Sekretariat der Georg-Elser-Schule, Springenstraße 19, angemeldet werden. In Ausnahmefällen ist nach telefonischer Absprache unter 07328 / 9625-60 oder -65 auch eine andere Zeitvereinbarung möglich.