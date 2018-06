Schnellstes Team kommt aus Team aus dem ungarischen Kocs

Das Wichtigste gleich vorneweg: Im Gegensatz zum Vorjahr ist es am Freitagabend beim 17. Palio-Rennen zum Auftakt des 39. Oberkochener Stadtfestes zu keinen schweren Stürzen gekommen. Die Verantwortlichen hatten die Strecke entschärft, trotzdem ist der Deicheselführer des Jugendclubs leicht gestürzt, er blieb aber unverletzt. Das von Edgar Hausmann moderierte Rennen auf der 800 Meter langen Strecke mit Start in der Heinz-Küpperbender-Straße ging über den Nelkenweg bis ins Ziel in der Bürgermeister-Bosch-Straße.

Am schnellsten war das Team aus dem ungarischen Kocs (Bild) mit einer Zeit von zwei Minuten, 49 Sekunden und 71 Hundertstel. Platz zwei belegte Titelverteidiger HSG-Spitztalbuam vor der Mannschaft aus Montebelluna. Die weiteren Platzierungen: 4. Boxclub Oberkochen, 5. Ernst-Abbe-Gymnasium, 6. HSG Oberkochen/Königsbronn Damen, 7. HSG-Spitztalbuam. Foto: Edwin Hügler (ehü)