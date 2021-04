Mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften sind die Feuerwehren aus Aalen, Oberkochen und Ellwangen am Montagabend nach Oberkochen ausgerückt. Dort war wegen eines technischen Defekts in einem Firmengebäude in der Leitzstraße Schleiföl ausgelaufen, wobei zunächst unklar war, ob dieses in den vorbeifließenden Kocher gelangen könnte. Die rund 500 Liter ausgelaufenes Öl konnte von der Feuerwehr aber rasch beseitigt werden; eine Gefahr für die Umwelt bestand nicht.